В Тамбове двое москвичей разместили тайник-закладку с героином
Злоумышленников задержали
Изменить размер текста:
Утром десятого мая во время проведения оперативно-розыскных мероприятий в Тамбове полицейские у дома на улице 8 Марта обнаружили тайник-закладку с двумя граммами героина. Как выяснили стражи порядка, наркотики для дальнейшего сбыта разместили двое жителей Москвы - тридцатилетняя женщина и двадцатипятилетний парень.
- В настоящее время ведутся мероприятия по документированию их преступной деятельности, - сообщили в пресс-службе УМВД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU