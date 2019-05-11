2019-05-11T12:33:11+03:00
Происшествия

В Тамбове двое москвичей разместили тайник-закладку с героином

Злоумышленников задержали
Ирина БУРЯКОВА
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Утром десятого мая во время проведения оперативно-розыскных мероприятий в Тамбове полицейские у дома на улице 8 Марта обнаружили тайник-закладку с двумя граммами героина. Как выяснили стражи порядка, наркотики для дальнейшего сбыта разместили двое жителей Москвы - тридцатилетняя женщина и двадцатипятилетний парень.

- В настоящее время ведутся мероприятия по документированию их преступной деятельности, - сообщили в пресс-службе УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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