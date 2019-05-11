Мошенники обманули еще двух тамбовчан на "кругленькую" сумму

СЕГОДНЯ 10:25 2019-05-11T10:29:18+03:00

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От действий мошенников за сутки пострадали двое жителей Тамбова. Так, первой жертвой преступников стала 64-летняя горожанка, проживающая в микрорайоне "Летка". Женщине позвонил неизвестный и сообщил о том, что ее сын попал в полицию. Чтобы его спасти, необходимо как можно быстрее перечислить ему 13 тысяч рублей и никому не сообщать о его звонке. Испуганная пенсионерка согласилась на все условия и поспешила к ближайшему месту, где есть платежная система. В магазине «Эконом» она через терминал перевела деньги и стала ждать добрых вестей от звонившего. Так и не дождавшись звонка, тамбовчанка перезвонила на номер, с которого ей звонили, но он был не доступен. Тогда она решила все-таки позвонить сыну и, как водится в подобных случаях мошенничества, с ним оказалось все в порядке. Женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Второй жертвой мошенников стал 54-летний мужчина, проживающий на улице Московской.

- Неизвестный под предлогом предотвращения несанкционированного списания денег с карты завладел персональными данными его карты и похитил с нее 35 тысяч рублей. Коды доступа к карте потерпевший сам сообщил мошеннику, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - В настоящее время проводятся мероприятия по раскрытию данных мошенничеств.

ИСТОЧНИК KP.RU