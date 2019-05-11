Тамбовчане могут привести домашних питомцев на прививку от бешенства по 12 адресам

СЕГОДНЯ 08:03 2019-05-11T08:05:30+03:00

Бешенством заболевают дикие и домашние животные в Тамбове Фото: Ирина БУРЯКОВА

Иммунизацию кошек и собак будут проводить в вечернее время

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В связи с неблагополучной ситуацией по заболеваемости бешенством в Тамбове и области региональное управление ветеринарии подготовило график иммунизации собак и кошек в областном центре в мае.

Так, тамбовчане могут привести на бесплатную прививку от бешенства своих домашних питомцев по следующим адресам:

14 мая - на улицу Астраханскую (между домами №187 и №181А, МЖК) и на улицу Южную,68 (около детской библиотеки);

16 мая - на улицу Астраханский проезд,45 и на улицу Оренбургскую,9;

21 мая - на улицу Южную,168 (около железной дороги) и на улицу Балашовскую (перекресток улиц Железнодорожной и Балашовской);

23 мая - на улицу Уральскую,85 и на улицу Уральскую,7;

28 мая - на улицу Ново-Лагерную,38 (Белый бак) и на улицу Рубежный проезд,16;

30 мая - на улицу Осипенко,6А и Тамбов-4, дом №25 (за гипермаркетом "Магнит", Летка).

Иммунизацию животных специалисты там будут проводить с 17:00 до 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU