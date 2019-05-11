Тамбовчане могут привести домашних питомцев на прививку от бешенства по 12 адресам
В связи с неблагополучной ситуацией по заболеваемости бешенством в Тамбове и области региональное управление ветеринарии подготовило график иммунизации собак и кошек в областном центре в мае.
Так, тамбовчане могут привести на бесплатную прививку от бешенства своих домашних питомцев по следующим адресам:
14 мая - на улицу Астраханскую (между домами №187 и №181А, МЖК) и на улицу Южную,68 (около детской библиотеки);
16 мая - на улицу Астраханский проезд,45 и на улицу Оренбургскую,9;
21 мая - на улицу Южную,168 (около железной дороги) и на улицу Балашовскую (перекресток улиц Железнодорожной и Балашовской);
23 мая - на улицу Уральскую,85 и на улицу Уральскую,7;
28 мая - на улицу Ново-Лагерную,38 (Белый бак) и на улицу Рубежный проезд,16;
30 мая - на улицу Осипенко,6А и Тамбов-4, дом №25 (за гипермаркетом "Магнит", Летка).
Иммунизацию животных специалисты там будут проводить с 17:00 до 19:00.
ИСТОЧНИК KP.RU