В Тамбовской области в куче песка нашли тело девятилетнего мальчика
В городе Котовске сегодня утром на одной из улиц в большой насыпи песка местные жители обнаружили тело 9-летнего мальчика без видимых признаков насильственной смерти. Известно, что ребенок гостил у бабушки и часто приходил туда поиграть.
По данному факту Тамбовским МСО СУ СК России по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе точной причины смерти ребенка. Следователи и следователи-криминалисты следственного управления продолжают работу на месте происшествия, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU