2019-05-10T13:55:22+03:00
Происшествия

В Тамбовской области в куче песка нашли тело девятилетнего мальчика

Причину гибели ребенка устанавливают следователи
Ксения АЛЕШИНА
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В городе Котовске сегодня утром на одной из улиц в большой насыпи песка местные жители обнаружили тело 9-летнего мальчика без видимых признаков насильственной смерти. Известно, что ребенок гостил у бабушки и часто приходил туда поиграть.

По данному факту Тамбовским МСО СУ СК России по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе точной причины смерти ребенка. Следователи и следователи-криминалисты следственного управления продолжают работу на месте происшествия, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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