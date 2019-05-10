2019-05-10T12:36:24+03:00
Спорт

В Тамбове пройдет большой спортивный праздник для всей семьи

Это полумарафон «Навстречу Победе»
Ксения АЛЕШИНА
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Такой полумарафон состоится в нашем городе уже во второй разТакой полумарафон состоится в нашем городе уже во второй разФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В воскресенье, 12 мая, в областном центре во второй раз состоится Тамбовский полумарафон «Навстречу Победе». Организаторы обещают интересную развлекательную программу. На сегодняшний день об участии в спортивном празднике заявили 632 человека. 11 мая начнется выдача стартовых пакетов. В это время участники смогут также оформить необходимые документы – свободными остаются по несколько мест на каждой дистанции.

По информации регионального управления по физической культуре и спорту, дистанция полумарафона пройдет по Набережной реки Цны в Тамбове. Участников ждут четыре дистанции: 3; 10; 21,1 км и 500 м.

- Забег на 500 м предстоит самым маленьким – детям в возрасте от 3 до 10 лет. На дистанцию в 3 км выйдут юные и начинающие спортсмены - 10-16 лет. На 10-километровой дистанции попробуют свои силы любители активного образа жизни в возрасте от 16 лет. Те, кому исполнилось 18 лет, пробегут 21,1 км, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Благодаря специально разработанному маршруту, жители и гости областного центра смогут полюбоваться красотой Тамбова. Начнется забег от площади Музыки. Дистанция пройдет через сквер имени Зои Космодемьянской, мимо моста Влюбленных, ландшафтного сквера «Сочи», церкви Покрова Пресвятой Богородицы, Тезикова моста до усадьбы Асеевых. Участники самой большой дистанции сделают три огромных круга по центру города.

- Организаторы подготовили масштабную развлекательную программу для всей семьи. Гостей и участников полумарафона ждут увлекательные мастер-классы от команды Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина и Тамбовского дома молодежи: рисунки, роспись пряников, театр воздушных шаров, педагогическая мастерская. Занятия по футболу для детей от школы «Футболика». Игровые зоны, аниматоры, ростовые куклы, яркая концертная программа, - добавили в администрации региона.

Добавим, что стартовые пакеты можно будет получить в магазине PROбег (г. Тамбов, ул. Карла Маркса, д. 161А, с 10.00 до 19.00). В день проведения полумарафона, 12 мая, их будут выдавать с 8.00 до 9.30 в стартовой зоне на площади Музыки (г. Тамбов, ул. Рахманинова, 1 А).

ИСТОЧНИК KP.RU

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