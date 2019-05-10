В этом году тамбовчане нарушили правила охоты более 260 раз

СЕГОДНЯ 12:00 2019-05-10T12:00:28+03:00

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Охотинспекторы Тамбовщины в майские праздники усилили работу по ловле браконьеров. С 1 по 5 мая они провели 54 рейда в общедоступные охотничьи угодья и обнаружили пять нарушителей правил охоты. Так, жители области ловили рыбу при помощи сети (что запрещено делать) на водоемах в Кирсановском, Сампурском, Моршанском и Тамбовском районах. По каждому выявленному случаю специалисты составили протоколы об административном правонарушении. После рассмотрения документов на них наложат штраф.

- Отметим, что рейдовые мероприятия тамбовские охотинспекторы проводят регулярно. С начала года специалисты областного охотуправления осуществили более тысячи выездных проверок на территории общедоступных охотничьих угодий региона. Всего в этом году зафиксировано 261 нарушение правил охоты. По каждому случаю составлен протокол, на браконьеров наложены штрафы, - сообщает пресс-служба администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU