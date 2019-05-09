2019-05-09T17:21:54+03:00
Общество

В Тамбове в «Бессмертный полк» встали 68 тысяч человек

Это на 6 тысяч больше, чем годом ранее
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбове прошла акция "Бессмертный полк"В Тамбове прошла акция "Бессмертный полк"Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Акция «Бессмертный полк» в Тамбове объединила 68 тысяч горожан и гостей города, которые с портретами своих родных, принимавших участие в Великой Отечественной войне, прошли по бульвару Энтузиастов.

Участие в мероприятии приняли 68 тысяч человек Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Участие в мероприятии приняли 68 тысяч человекФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

На всем протяжении маршрута, в «полк» вливались все новые участники. По данным областного УМВД, организаторы изначально заявили к участию 65 тысяч человек, однако их оказалось даже больше.

Полк прошел несколько километров Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Полк прошел несколько километровФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Люди приходили на акцию целыми коллективами, были жители других городов и районов нашей области. Подсчитано, что всего в регионе в шествии «Бессмертного полка» приняли участие порядка 170 тысяч человек.

Самые маленькие участники акции Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Самые маленькие участники акцииФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В полк "встали" дети Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В полк "встали" детиФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Тамбовчане пришли с портретами родных Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Тамбовчане пришли с портретами родныхФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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