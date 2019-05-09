В Тамбове в «Бессмертный полк» встали 68 тысяч человек
Акция «Бессмертный полк» в Тамбове объединила 68 тысяч горожан и гостей города, которые с портретами своих родных, принимавших участие в Великой Отечественной войне, прошли по бульвару Энтузиастов.
Участие в мероприятии приняли 68 тысяч человекФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
На всем протяжении маршрута, в «полк» вливались все новые участники. По данным областного УМВД, организаторы изначально заявили к участию 65 тысяч человек, однако их оказалось даже больше.
Полк прошел несколько километровФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Люди приходили на акцию целыми коллективами, были жители других городов и районов нашей области. Подсчитано, что всего в регионе в шествии «Бессмертного полка» приняли участие порядка 170 тысяч человек.
Самые маленькие участники акцииФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
В полк "встали" детиФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Тамбовчане пришли с портретами родныхФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
ИСТОЧНИК KP.RU