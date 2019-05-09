2019-05-09T14:10:41+03:00
Общество

Тамбовчане могут увидеть «Бессмертный полк» не выходя из дома

Прямая трансляция мероприятия будет вестись на сайте администрации области
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Трансляция шествия начнется в 15 часовТрансляция шествия начнется в 15 часов
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Жители Тамбова и области, которые по каким-то причинам не смогут лично участвовать в акции «Бессмертный полк» в областном центре, смогут увидеть ее, не выходя из дома. Впервые трансляция этого массового мероприятия будет вестись на сайте региональной администрации: https://www.tambov.gov.ru/video.html

Начнется «онлайн» в 15 часов, к этому времени на бульваре Энтузиастов построятся колонны участников шествия, которые двинутся по направлению к парку Победы. Напомним, в прошлом году в акции «Бессмертный полк» приняли участие 62 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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