Тамбовчане могут увидеть «Бессмертный полк» не выходя из дома

СЕГОДНЯ 14:10 2019-05-09T14:10:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Тамбова и области, которые по каким-то причинам не смогут лично участвовать в акции «Бессмертный полк» в областном центре, смогут увидеть ее, не выходя из дома. Впервые трансляция этого массового мероприятия будет вестись на сайте региональной администрации: https://www.tambov.gov.ru/video.html

Начнется «онлайн» в 15 часов, к этому времени на бульваре Энтузиастов построятся колонны участников шествия, которые двинутся по направлению к парку Победы. Напомним, в прошлом году в акции «Бессмертный полк» приняли участие 62 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU