Тамбовчане написали «Диктант Победы»

СЕГОДНЯ 13:22 2019-05-09T13:22:07+03:00

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Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы» написали более 180 тамбовчан на базе МАОУ СОШ №1 «Школа Сколково – Тамбов». Диктант посвящен 74-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Великой Отечественной войне.

- Главная цель просветительской акции – привлечь дополнительный интерес общества, особенно молодого поколения, к Великой Отечественной войне, подвигам, героизму и трагизму этих переломных лет, - говорят организаторы мероприятия.

Среди участников Всероссийской акции в Тамбовской области были студенты, руководители муниципалитетов, депутаты областной Думы, представители управления образования и наук области, института повышения квалификации работников образования, педагоги и директора школ. Почетными гостями акции стали ветераны Великой Отечественной войны Александр Николаевич Боднар, Илья Иванович Вокин, Александр Тимофеевич Храмцов. Зал встретил их стоя.

Диктант проходил в виде тестов. Все участники получили бланки с 20 вопросами, где к каждому давалось четыре варианта ответов. Как и при настоящем диктанте, пользоваться гаджетами или подсказками было запрещено. Критерии для победы просты: максимум правильных вопросов при минимуме затраченного времени. Результаты диктанта будут опубликованы на сайте диктантпобеды.рф и официальных сайтах организаторов в сети Интернет 12 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU