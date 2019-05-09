Директора «Аптечного склада» в Тамбове оштрафовали на 15 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:05 2019-05-09T13:05:26+03:00

Антимонопольщики решили, что такое название говорит покупателям о более низких ценах, а это не так

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Тамбовское ООО «Либерти», которое использует в названии сети аптек наименование «Аптечный склад», признали виновным в недобросовестной конкуренции. Как выяснили в УФАС по Тамбовской области, общество реализует фармацевтические препараты по розничной цене, то есть применяет торговую надбавку к отпускным ценам производителей. Но название «Аптечный склад», по мнению антимонопольной службы, свидетельствует о том, что цены здесь оптовые, а значит у покупателей может сложиться впечатление, что они ниже, чем в других аптеках.

- Оформление ООО «Либерти» аптек и аптечных пунктов обозначением «Аптечный склад» при осуществлении розничной торговли лекарственными средствами вводит в заблуждение потребителей в отношении цены реализуемых лекарственных средств, - сообщает УФАС по Тамбовской области. - 7 мая 2019 года Тамбовское УФАС России привлекло директора ООО к административной ответственности в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU