По Тамбову прошел парад Победы

СЕГОДНЯ 12:03 2019-05-09T12:10:31+03:00

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В областном центре в 9 часов 45 минут дали старт праздничным мероприятиям, посвященным Дню Победы. В это время на площади Ленина началось театрализованное представление.

Торжества на площади начались с театрализованного представленияФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

С поздравлениями к тамбовчанам и гостям обратился губернатор Александр Никитин. Глава региона поблагодарил ветеранов и тружеников тыла за мир и свободу, пожелал им долгих лет жизни.

- Сегодня мы склоняем голову в знак уважения и признательности перед теми, кто совершил бессмертный подвиг. Мы помним о том, что более 420 тысяч уроженцев Тамбовщины были призваны в армию и ушли на фронт добровольцами. Больше половины из них пали в боях, но свой долг исполнили до конца. Мы помним о тех, кто совершил невероятный трудовой подвиг, отдавая все силы без остатка на то, чтобы обеспечить армию продовольствием, военной техникой и снаряжением. Мы вспоминаем тех, кто вступил в новое сражение уже по окончании войны. Обожженным войной людям некогда было почивать на лаврах победителей, нужно было бороться за выживание, восстанавливать из руин страну, возвращая ей величие. Мы помним подвиг Героев!

В 10 часов на площади начался традиционный парад войск Тамбовского гарнизона, участниками которого стали военные, солдаты Росгвардии, бойцы МЧС, воспитанники кадетского корпуса и юнармейцы.

На параде присутствовали ветераныФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Колонны прошли по площади и двинулись по улице Интернациональной в сторону Советской. Следом за ними по главной улице города проехал кортеж из автомобилей, в которых находились ветераны Великой Отечественной войны. Горожане, многие из которых пришли посмотреть на парад с детьми, приветствовали их и дарили цветы.

Горожане пришли вместе с детьмиФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

После проезда по улице Советской состоялось торжественное возложение цветов у мемориала «Вечный огонь» и танка «Тамбовский колхозник», после чего колонна отправилась на Воздвиженское кладбище, где похоронены участники Великой Отечественной войны.

Напомним, в 15 часов в Тамбове состоится шествие «Бессмертного полка», сбор участников запланирован на 14 часов 30 минут на пересечении бульвара Энтузиастов и улицы Советской. Горожан, которые планируют отправиться на шествие, обеспечат бесплатным проездом в городском транспорте.

Тамбовчане дарили ветеранам цветыФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU