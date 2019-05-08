Экс-директор моршанской "табачки", который уже "сидит", снова отправится под суд

СЕГОДНЯ 16:15 2019-05-08T16:16:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Следователи второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ОАО «Моршанская табачная фабрика». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).

- Следствием установлено, что в результате включения руководителем (он же выполнял функции главного бухгалтера) в налоговые декларации акционерного общества заведомо ложных сведений об объеме и стоимости произведенной и реализованной табачной продукции, с апреля 2012 года по декабрь 2014 года не уплачен акциз на табачные изделия, налог на добавленную стоимость (НДС) и налог на прибыль организации в общем размере свыше 85 миллионов рублей, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области. - Аналогичным образом обвиняемый уклонился и от уплаты акциза на табачные изделия и НДС за 2015-2016 годы в размере более одного миллиарда рублей.

Преступления выявили при участии полицейских и сотрудников регионального управления ФСБ. Бывший руководитель свою вину в совершении преступления не признал. Несмотря на это во время следствия удалось собрать доказательную базу по этому делу и направить его на рассмотрение в суд.

Известно, что на сегодняшний день экс-директор уже находится в колонии. Ранее в суде доказали его вину в уклонении от уплаты налогов на сумму 62 миллиона рублей и приговорили к 3 годам 10 месяцам лишения свободы. На имущество «Моршанской табачной фабрики» и ее бывшего руководителя наложен арест. Эта мера позволит возместить ущерб, причиненный бюджету РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU