2019-05-08T17:29:40+03:00
Общество

В День Победы Тамбов присоединится ко Всероссийской Минуте молчания

Акция начнется в 18:55
Ирина БУРЯКОВА
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Вечером 9 мая Тамбов присоединится к Всероссийской акции «Минута молчания». Определены несколько точек проведения акции: парк Победы и триптих «Стена памяти» в парке 40-летия Победы.

- Ежегодно общероссийская акция «Минута молчания» начинается в 18:55 с включения сирены. Затем на городских площадях, в эфире радиостанций, в общественном транспорте, учреждениях образования, культуры, спорта и в крупных торговых центрах звучит аудиоролик-обращение к жителям, а на видеоэкранах транслируется видеоролик, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.

Горожанам вместе со всей страной предлагается вспомнить героев Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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