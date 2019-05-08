В Тамбове «сдвинули» время проведения праздничного парада 9 мая

СЕГОДНЯ 15:40 2019-05-08T16:22:30+03:00

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Горожанам и гостям города, которые планируют посетить праздничный парад на площади им. Ленина областного центра, придется поторопиться, чтобы не опоздать к началу мероприятия. Ранее, согласно постановлению администрации города Тамбова, театрализованное представление на площади было запланировано на 10 часов, а в 10 часов 15 минут должен был начаться парад войск тамбовского гарнизона. Но за день до его проведения — 8 мая, стало известно, что в графике произошли изменения. По новой информации представление на главной городской площади начнется на 15 минут раньше, то есть в 9 часов 45 минут, аналогичным образом сдвигается время проведения парада — на 10 часов. Все остальные мероприятия пройдут без изменений по времени.

ИСТОЧНИК KP.RU