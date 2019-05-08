В Тамбове из-за проведения «Бессмертного полка» некоторые парковки станут недоступными

СЕГОДНЯ 15:02 2019-05-08T15:03:20+03:00

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В День Победы в Тамбове пройдет традиционная масштабная патриотическая акция «Бессмертный полк». Предположительно, участие в ней примут более 60 тысяч человек. В связи с этим на маршруте шествия колонны усилят меры безопасности.

- Обращаем внимание владельцев личного транспорта, что стоянка транспортных средств в период с 18.00 8 мая и до окончания праздничных мероприятий 9 мая будет запрещена: на парковке у дома 59А (корпуса 3, 4, 5) по улице Рылеева со стороны бульвара Энтузиастов; на парковке в районе торгового центра «Улей», со стороны улицы Рылеева; на парковке в районе торгового центра «Европа» по бульвару Энтузиастов, дом 1; на парковке у торгово-развлекательного центра «Карнавал» по бульвару Энтузиастов, дом 1А строение 1. По указанным адресам будет работать эвакуатор, - сообщают в информационном управлении администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU