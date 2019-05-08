В Тамбовской области задержаны четверо парней, до смерти избивших 23-летнего жителя Рассказово

СЕГОДНЯ 14:12 2019-05-08T14:54:40+03:00

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На Тамбовщине следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека» по факту насильственной смерти 23-летнего парня, проживающего в городе Рассказово. По подозрению в совершении данного преступления задержаны трое молодых людей. Это жители Токаревского района в возрасте 21-22 лет и 21-летний житель Липецкой области.

По версии следствия, вечером 6 мая текущего года потерпевший со своим знакомым на его машине приехали из Рассказово в Токаревку к родственникам. В сквере, где отдыхала местная молодежь, к потерпевшему и его знакомому подошла компания молодых людей и попросила «закурить».

Получив отказ, между парнями возникла словесная ссора, переросшая в драку. Компания местных жителей отобрала у «приезжих» ключи от автомобиля и стала требовать у них деньги, но поскольку их у них не оказалось, то они всем вместе поехали в Рассказовский район. Машиной управлял один из подозреваемых. По дороге они остановились, и в этот момент потерпевший попытался убежать, но подозреваемые догнали его и избили. После того, как молодой человек перестал подавать признаки жизни, четверо парней сами привезли его в ТОГБУЗ «Мордовская ЦРБ», где врачи сразу констатировали его смерть.

- В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательственной базы. Рассматривается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU