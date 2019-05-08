«Тамбовская сетевая компания» заплатит 100 тысяч рублей штрафа за то, что устроила свалку на территории закрытого полигона

СЕГОДНЯ 12:59 2019-05-08T12:59:54+03:00

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Прокуратура города Мичуринска выявила нарушения в деятельности местного филиала АО «Тамбовская сетевая компания», которое является региональным оператором по обращению с бытовыми отходами на Тамбовщине.

Выяснилось, что общество использовало для перегрузки и складирования мусора полигон, который прокуратура потребовала закрыть еще в 2013 году. Дело в том, что он не соответствует требованиям санитарного и экологического законодательства, поэтому его использование невозможно.

- В ходе проверки проведено комиссионное обследование территории указанного полигона, которым установлено, что он эксплуатируется Мичуринским филиалом АО «Тамбовская сетевая компания» без специального разрешения администрации города Мичуринска, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области. - На момент проверки отходы ссыпались с автомашин непосредственно на землю для перегрузки в другую транспортную единиц, а также складировались на земельном участке навалом высотой до 1 метра 75 сантиметров, загрязняя почву. Провести зачистку данной территории не представляется возможным ввиду того, что она не имеет твердого основания, не ограждена, отсутствуют подъездные пути, нет ограждения мест временного складирования отходов, отсутствует устройство дренажа по всему периметру площадки и отводу поверхностных вод в отстойники.

В итоге за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, транспортировке отходов производства и потребления прокуратура возбудила в отношении Мичуринского филиала АО «Тамбовская сетевая компания» и его директора производства по делам об административных правонарушениях по ст. 8.2 КоАП РФ. По результатам их рассмотрения должностное и юридическое лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере, соответственно, 10 тысяч и 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU