2019-05-08T12:12:16+03:00
Происшествия

На Тамбовщине угарным газом отравилась многодетная семья

В больнице оказались пять человек, в том числе грудной младенец, которому нет и 3-х месяцев
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В городе Уварово от отравления угарным газом пострадали жители одного из частных домов, расположенных на улице Мичурина. Вечером 7 мая семья, в которой воспитываются три девочки, младшей из которых нет и трех месяцев, внезапно почувствовала себя плохо. Самым тяжелым было состояние 31-летней хозяйки дома, которая много времени проводила на кухне. Жильцы предположили, что у них пищевое отравление и вызвали медиков скорой помощи, которые опровергли эту версию. Выяснилось, что семейство получило отравление угарным газом.

- Сообщение о случившемся поступило в диспетчерскую службу в 22 часа 15 минут, - рассказали в пресс-службе ТОГКУ «Пожарно-спасательный центр». – Всех членов пострадавшей семьи доставили в больницу. На место происшествия выехали специалисты.

Обследование подтвердило, что в доме произошла утечка угарного газа, причиной которой, по предварительным данным, стал неправильный монтаж вентиляции, идущей от котла на кухне. Именно этим объясняется тяжелое состояние женщины, которая попала в реанимационное отделение – она больше всего времени проводила в загазованном помещении. Также в больнице оказались 30-летний отец семейства, девочки 11 и 5 лет, и родившаяся 11 февраля малышка. Младенец, кстати, пострадал меньше всех, потому что находился далеко от кухни. Известно, что на данный момент жизнь всех членов семьи вне опасности.

- По данному факту Уваровским МСО СУ СКР по Тамбовской области начата доследственная проверка, в рамках которой предстоит выяснить, когда производился монтаж системы вентиляции и кто выполнял эти работы, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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