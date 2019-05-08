В Тамбовской области «Volkswagen Passat» выехал на «встречку» и врезался в «Opel Zafira»

СЕГОДНЯ 11:26 2019-05-08T11:26:19+03:00

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7 мая в 13 часов 10 минут на 12-м километре автодороги «Тамбов-Ртищево-Саратов», проходящей по территории Кирсановского района, произошло дорожно-транспортное происшествие.

- Водитель автомобиля «Volkswagen Passat», 65-летний мужчина, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Opel Zafira» под управлением 37-летней женщины, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В результате этой аварии водитель «Opel Zafira» получила ранения. Женщину медики осмотрели на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU