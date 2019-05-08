2019-05-08T11:01:07+03:00
Общество

В Тамбове иностранные студенты научились валять валенки

Этот процесс занял у ребят два часа
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: Марина РуноваФото: Марина Рунова
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В Тамбовской областной библиотеке имени Пушкина состоялась новая встреча участников просветительского проекта «Валенки», поддержанного грантом благотворительного фонда Михаила Прохорова. Студенты ТГУ имени Державина из Китая и Иордании, изучающие русский язык как иностранный, попробовали свои силы в старинном русском ремесле валяния валенок.

Фото: Марина Рунова

Фото: Марина Рунова

- Под руководством преподавателя ребята сделали для себя сувенирные валенки небольшого размера, - сообщает управление культуры и архивного дела Тамбовской области. - Открытием для участников проекта стал тот факт, что изготовление одной пары даже таких маленьких валенок занимает больше двух часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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