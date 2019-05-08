В Тамбове «Lada Granta» врезалась в «Ford Mondeo»: пострадала девушка
Авария случилась на Сабуровской
Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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7 мая примерно в девять часов вечера в Тамбове на улице Сабуровской около дома №2«В» произошло дорожно-транспортное происшествие.
- Водитель автомобиля «Lada Granta», 39-летний мужчина, допустил столкновение с автомобилем «Ford Mondeo» под управлением 24-летнего парня, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.
Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
В результате этой аварии телесные повреждения получила пассажир автомобиля «Ford Mondeo» - 22-летняя девушка. Пострадавшую медики осмотрели на месте происшествия.
Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU