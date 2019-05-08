2019-05-08T10:30:00+03:00
Происшествия

В Тамбове «Lada Granta» врезалась в «Ford Mondeo»: пострадала девушка

Авария случилась на Сабуровской
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской областиФото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
Изменить размер текста:

7 мая примерно в девять часов вечера в Тамбове на улице Сабуровской около дома №2«В» произошло дорожно-транспортное происшествие.

- Водитель автомобиля «Lada Granta», 39-летний мужчина, допустил столкновение с автомобилем «Ford Mondeo» под управлением 24-летнего парня, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В результате этой аварии телесные повреждения получила пассажир автомобиля «Ford Mondeo» - 22-летняя девушка. Пострадавшую медики осмотрели на месте происшествия.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Тамбовщине угарным газом отравилась многодетная семья
В Тамбовской области «Volkswagen Passat» выехал на «встречку» и врезался в «Opel Zafira»
В Тамбове иностранные студенты научились валять валенки
В тамбовских кафе, рядом с которыми пройдет маршрут «Бессмертного полка», запретят продажу алкоголя
В Тамбовской области безработная женщина ограбила магазин
Жителей Мичуринска ждут зарядка и пробежка с Артуром Осиповым
На Тамбовщине росгвардейцы задержали вора, укравшего алкоголь из супермаркета
В Тамбовской области мужчину приговорили к 7,5 годам колонии за убийство отца
В Тамбове запретят остановку и стоянку транспорта по улице Коммунальной
Для участников «Бессмертного полка» в Тамбове пустят бесплатные автобусы
Подросток украл у 47-летней тамбовчанки мопед
Тамбовчанина оштрафовали за экстремистские аудиозаписи в соцсети
В Тамбовской области двое мужчин сломали челюсть должнику
43-летний тамбовчанин выгнал свою мать из дома, а после избил ее до смерти
Житель Тамбовщины проведет 11 лет в тюрьме за убийство односельчанина
Тамбовские полицейские задержали лже-газовика, похищавшего сбережения пенсионеров
На тамбовской трассе машина улетела в кювет
Мошенник забрал у тамбовчанина компьютер
Сбербанк развивает услугу сурдоперевода
15-летний тамбовчанин на мопеде въехал в легковушку