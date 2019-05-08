2019-05-08T09:57:46+03:00
Общество

В тамбовских кафе, рядом с которыми пройдет маршрут «Бессмертного полка», запретят продажу алкоголя

Ограничение будет действовать 9 мая
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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9 мая в областном центре ограничат продажу алкоголя. Так, в магазинах в этот день вообще не будут продавать спиртное. Традиционно, такой запрет не распространялся на предприятия общепита — бары и кафе, которым разрешена продажа алкогольной продукции. Но 9 мая ограничение будет введено для заведений, которые расположены по маршруту следования «Бессмертного полка» и возле парка Победы, где продут праздничные мероприятия.

Как следует из постановления администрации Тамбовской области, запрет на продажу спиртного будет действовать с 13 до 16 часов 9 мая в заведениях, которые расположены на расстоянии 30 метров от всех границ парка Победы и в обе стороны от края проезжей части бульвара Энтузиастов, начиная от его пересечения с улицей Советской до улицы Мичуринской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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