2019-05-07T18:07:07+03:00
Происшествия

В Тамбовской области безработная женщина ограбила магазин

Жительнице Моршанска грозит до четырех лет колонии
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Моршанске 6 мая из магазина на Октябрьской площади женщина на глазах у продавца набрала продукты с прилавков в пакет и покинула помещение, пройдя мимо кассы и не заплатив за товар. О случившемся администрация торговой точки сообщила в полицию.

На место происшествия прибыли полицейские. Они тщательно изучили записи с камеры видеонаблюдения и составили словесный портрет с приметами злоумышленницы. В тот же день была установлена личность подозреваемой, и она была задержана. Оказалось, что магазин ограбила 45-летняя безработная местная жительница. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Максимальное наказание санкцией статьи определяется виновному в виде лишения свободы на срок до четырех лет, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителей Мичуринска ждут зарядка и пробежка с Артуром Осиповым
На Тамбовщине росгвардейцы задержали вора, укравшего алкоголь из супермаркета
В Тамбовской области мужчину приговорили к 7,5 годам колонии за убийство отца
В Тамбове запретят остановку и стоянку транспорта по улице Коммунальной
Для участников «Бессмертного полка» в Тамбове пустят бесплатные автобусы
Подросток украл у 47-летней тамбовчанки мопед
Тамбовчанина оштрафовали за экстремистские аудиозаписи в соцсети
В Тамбовской области двое мужчин сломали челюсть должнику
43-летний тамбовчанин выгнал свою мать из дома, а после избил ее до смерти
Житель Тамбовщины проведет 11 лет в тюрьме за убийство односельчанина
Тамбовские полицейские задержали лже-газовика, похищавшего сбережения пенсионеров
На тамбовской трассе машина улетела в кювет
Мошенник забрал у тамбовчанина компьютер
Сбербанк развивает услугу сурдоперевода
15-летний тамбовчанин на мопеде въехал в легковушку