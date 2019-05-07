В Тамбовской области безработная женщина ограбила магазин

СЕГОДНЯ 18:07 2019-05-07T18:07:07+03:00

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В Моршанске 6 мая из магазина на Октябрьской площади женщина на глазах у продавца набрала продукты с прилавков в пакет и покинула помещение, пройдя мимо кассы и не заплатив за товар. О случившемся администрация торговой точки сообщила в полицию.

На место происшествия прибыли полицейские. Они тщательно изучили записи с камеры видеонаблюдения и составили словесный портрет с приметами злоумышленницы. В тот же день была установлена личность подозреваемой, и она была задержана. Оказалось, что магазин ограбила 45-летняя безработная местная жительница. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Максимальное наказание санкцией статьи определяется виновному в виде лишения свободы на срок до четырех лет, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU