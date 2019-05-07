Жителей Мичуринска ждут зарядка и пробежка с Артуром Осиповым

СЕГОДНЯ 17:33 2019-05-07T17:33:30+03:00

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На Площади имени И.В. Мичурина в наукограде 12 мая в 12:00 состоится мероприятие, посвященное здоровому образу жизни. Его проведет магистрант второго курса Социально-педагогического института МичГАУ, мастер спорта, Чемпион России и СНГ по боксу, многократный победитель турниров класса «А» Артур Осипов по прозвищу «Черная молния».

Как сообщает пресс-служба МичГАУ, каждый желающий сможет размяться и поучаствовать в забеге вместе с именитым спортсменом вне зависимости от возраста и уровня физической подготовки. Кроме того, в рамках спортивного праздника пройдут конкурсы с призами.

Фото из личного архива Артура Осипова

ИСТОЧНИК KP.RU