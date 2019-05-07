На Тамбовщине росгвардейцы задержали вора, укравшего алкоголь из супермаркета

СЕГОДНЯ 16:26 2019-05-07T16:26:11+03:00

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В Моршанске патрульный экипаж вневедомственной охраны получил сообщение о краже из супермаркета, который находится на улице Интернациональной. Туда незамедлительно направился наряд группы задержания.

Работники магазина предоставили стражам порядка запись с камер видеонаблюдения. Просмотрев ее, они увидели, как неизвестный мужчина берет с прилавка алкогольную продукцию, прячет ее в верхнюю одежду и проходит через кассу не оплатив товар. Продавец попыталась остановить злоумышленника, но он оттолкнул девушку и убежал.

- Благодаря видеозаписи сотрудникам Росгвардии удалось установить личность злоумышленника, ранее попадавшего в поле зрения правоохранителей. В результате проведенных разыскных мероприятий, 30-летний подозреваемый задержан и передан сотрудникам полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего, - сообщает региональное управление Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU