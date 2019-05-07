В Тамбовской области мужчину приговорили к 7,5 годам колонии за убийство отца
В Мичуринском районе суд вынес приговор 32-летнему местному жителю. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».
Следствие и суд установили, что утром 26 января текущего года осужденный во время ссоры с отцом на бытовой почве ударил его ножом в шею. От полученного ранения 58-летний потерпевший сразу скончался. Известно, что родственники проживали вдвоем и конфликты между ними происходили часто, в ходе которых сын неоднократно «поднимал руку» на отца.
- Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU