2019-05-07T15:41:45+03:00
Происшествия

В Тамбовской области мужчину приговорили к 7,5 годам колонии за убийство отца

Сын зарезал родителя
Ксения АЛЕШИНА
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В Мичуринском районе суд вынес приговор 32-летнему местному жителю. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Следствие и суд установили, что утром 26 января текущего года осужденный во время ссоры с отцом на бытовой почве ударил его ножом в шею. От полученного ранения 58-летний потерпевший сразу скончался. Известно, что родственники проживали вдвоем и конфликты между ними происходили часто, в ходе которых сын неоднократно «поднимал руку» на отца.

- Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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