2019-05-07T15:04:02+03:00
Общество

В Тамбове запретят остановку и стоянку транспорта по улице Коммунальной

Ограничение введут 8 мая
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове 8 мая с 7:00 до 12:00 будет запрещена остановка и стоянка транспорта в заездном кармане по улице Коммунальной, со стороны сквера имени В.С. Петрова. Это связано с проведением мероприятия, посвященного памяти дважды Героя Советского Союза В.С. Петрова.

- МБУ «Спецдорсервис» поручено разработать схемы установки временных дорожных знаков на время проведения мероприятий и установить средства регулирования дорожного движения в соответствии с временными схемами организации дорожного движения, - сообщают в информационном управлении администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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