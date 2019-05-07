Для участников «Бессмертного полка» в Тамбове пустят бесплатные автобусы

СЕГОДНЯ 14:30 2019-05-07T14:30:49+03:00

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В Тамбове организуют бесплатные автобусы для участников Всероссийской акции «Бессмертный полк», которая состоится 9 мая. Напомним, что шествие (начало в 15:00) в областном центре вновь пройдет по маршруту от памятника В.И. Вернадскому, по бульвару Энтузиастов до Парка Победы, где состоится праздничный концерт.

Поскольку из-за проведения праздничных мероприятий 9 мая в Тамбове движение общественного транспорта в районе улицы Советской и Комсомольской площади организуют по объездным маршрутам через Моршанское шоссе и улицу Пролетарскую, добраться до места сбора участникам может быть проблематично.

- Начиная с 12:45 от Комсомольской площади в сторону бульвара Энтузиастов будут осуществлять рейсы 4 автобуса на газомоторном топливе муниципального учреждения «Тамбовгортранс». Еще две единицы транспорта будут перевозить тамбовчан от площади Ленина. Автобусы будут курсировать до 15:00. Каждая машина будет оснащена специальным указателем с символикой праздника, - сообщили в информационном управлении администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU