Подросток украл у 47-летней тамбовчанки мопед

СЕГОДНЯ 14:01 2019-05-07T14:01:39+03:00

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В дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по городу Тамбову обратилась 47-летняя тамбовчанка. Она рассказала, что из ее сарая неизвестный украл мопед «Альфа», спилив навесной замок.

По подозрению в совершении кражи полицейские задержали 17-летнего подростка. Он сознался в содеянном и вернул мопед женщине, пояснив, что просто хотел покататься.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU