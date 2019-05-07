Подросток украл у 47-летней тамбовчанки мопед
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В дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по городу Тамбову обратилась 47-летняя тамбовчанка. Она рассказала, что из ее сарая неизвестный украл мопед «Альфа», спилив навесной замок.
По подозрению в совершении кражи полицейские задержали 17-летнего подростка. Он сознался в содеянном и вернул мопед женщине, пояснив, что просто хотел покататься.
- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU