Тамбовчанина оштрафовали за экстремистские аудиозаписи в соцсети

СЕГОДНЯ 13:39 2019-05-07T13:39:16+03:00

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Прокуратура Октябрьского района города Тамбова возбудила в отношении 40-летнего тамбовчанина производство по делу об административном правонарушении по ст.20.29 КоАП РФ по факту размещения им в сети Интернет экстремистских материалов.

Было установлено, что мужчина что мужчина разместил на стене «Вконтакте» и в разделе «аудиозаписи» песни, две из которых признаны экстремистскими и внесены в Федеральный список экстремистских материалов Минюста России. Поскольку его страница была открытой, то доступ к этим материалам имел любой пользователь данной соцсети.

- По результатам рассмотрения административных материалов районный суд привлек правонарушителя к административной ответственности в виде штрафа, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU