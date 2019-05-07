2019-05-07T13:20:25+03:00
Происшествия

В Тамбовской области двое мужчин сломали челюсть должнику

Житель Бондарского района не спешил возвращать деньги, которые занял у своего знакомого
Ксения АЛЕШИНА
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В Бондарском районе ночью, 5 мая, около автозаправочной станции подрались трое местных жителей. В результате происшествия 36-летний мужчина был после госпитализирован в областную больницу с переломом челюсти.

Вскоре полицейские установили и задержали двух других участников драки. Ими оказались 27- и 33-летние мужчины. Они признались, что возвращаясь ночью домой, встретили у заправки знакомого, который задолжал одному из них определенную сумму. Должник уже длительное время откладывал возврат денег, из-за чего они поссорились, а потом избили его.

- Сотрудниками полиции проводится проверка, по окончании которой после проведения ряда экспертиз будет принято процессуальное решение. Пострадавший получает необходимую медицинскую помощь в областной больнице, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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