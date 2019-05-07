2019-05-07T13:04:20+03:00
Происшествия

43-летний тамбовчанин выгнал свою мать из дома, а после избил ее до смерти

67-летняя женщина умерла от полученной в результате побоев черепно-мозговой травмы
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тамбове перед судом предстанет 43-летний местный житель. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей матери, повлекшим ее смерть (статья 111 УК РФ).

Так, по версии следствия, вечером 15 февраля этот гражданин во время конфликта с родительницей ударил ее, после чего женщина пригрозила ему уголовной ответственностью за систематические избиения. Разозлившись еще сильнее, он продолжил избивать мать, а затем стал требовать у нее деньги на приобретение спиртного. Испугавшись за свою жизнь, она дала ему денег, после чего легла спать. На следующий день 67-летняя женщина скончалась от полученных в результате избиения травм головы.

- С середины января потерпевшая проживала у соседей, так как сын выгнал ее из квартиры. А 15 февраля она сказал им, что получила пенсию и ей надо купить и отнести продукты сыну, так как у него ничего нет, - сообщает пресс-служба СУ СК по Тамбовской области.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тамбовской области безработная женщина ограбила магазин
Жителей Мичуринска ждут зарядка и пробежка с Артуром Осиповым
На Тамбовщине росгвардейцы задержали вора, укравшего алкоголь из супермаркета
В Тамбовской области мужчину приговорили к 7,5 годам колонии за убийство отца
В Тамбове запретят остановку и стоянку транспорта по улице Коммунальной
Для участников «Бессмертного полка» в Тамбове пустят бесплатные автобусы
Подросток украл у 47-летней тамбовчанки мопед
Тамбовчанина оштрафовали за экстремистские аудиозаписи в соцсети
В Тамбовской области двое мужчин сломали челюсть должнику
Житель Тамбовщины проведет 11 лет в тюрьме за убийство односельчанина
Тамбовские полицейские задержали лже-газовика, похищавшего сбережения пенсионеров
На тамбовской трассе машина улетела в кювет
Мошенник забрал у тамбовчанина компьютер
Сбербанк развивает услугу сурдоперевода
15-летний тамбовчанин на мопеде въехал в легковушку