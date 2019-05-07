43-летний тамбовчанин выгнал свою мать из дома, а после избил ее до смерти

СЕГОДНЯ 13:00 2019-05-07T13:04:20+03:00

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В Тамбове перед судом предстанет 43-летний местный житель. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей матери, повлекшим ее смерть (статья 111 УК РФ).

Так, по версии следствия, вечером 15 февраля этот гражданин во время конфликта с родительницей ударил ее, после чего женщина пригрозила ему уголовной ответственностью за систематические избиения. Разозлившись еще сильнее, он продолжил избивать мать, а затем стал требовать у нее деньги на приобретение спиртного. Испугавшись за свою жизнь, она дала ему денег, после чего легла спать. На следующий день 67-летняя женщина скончалась от полученных в результате избиения травм головы.

- С середины января потерпевшая проживала у соседей, так как сын выгнал ее из квартиры. А 15 февраля она сказал им, что получила пенсию и ей надо купить и отнести продукты сыну, так как у него ничего нет, - сообщает пресс-служба СУ СК по Тамбовской области.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU