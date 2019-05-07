Житель Тамбовщины проведет 11 лет в тюрьме за убийство односельчанина

СЕГОДНЯ 12:34 2019-05-07T12:34:50+03:00

Он сначала избил мужчину, а после повредил ему ножом сонную артерию

Изменить размер текста: A A

В Тамбовской области суд вынес приговор жителю села Авдеевка Тамбовского района. Он признан виновным в убийстве человека. По данным прокуратуры региона, декабрьским днем прошлого года этот гражданин находился в гостях у своего односельчанина, где они распивали спиртные напитки. На почве алкогольного опьянения между ними возник конфликт, в ходе которого гость избил хозяина дома, а также нанес ему удар ножом в шею, повредив сонную артерию. Мужчина умер на месте.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU