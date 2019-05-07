2019-05-07T11:53:06+03:00
Происшествия

Тамбовские полицейские задержали лже-газовика, похищавшего сбережения пенсионеров

По предварительным данным, он украл 80 тысяч рублей
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В середине апреля в Тамбове и Моршанске произошло два похожих преступления. Неизвестный мужчина, представлявшийся работником газовой службы, проникал в дома пожилых людей, отвлекал их внимание проверкой газового оборудования и документов, находил места хранения сбережений и похищал деньги. У тамбовского пенсионера было похищено 75 тысяч рублей, у мужчины из Моршанска - 5 тысяч рублей.

- Сотрудникам уголовного розыска удалось выйти на подозреваемого, проживающего в Тамбовском районе. Однако задержать его сразу не удалось - он скрывался у многочисленных родственников и знакомых на территории области, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - 6 мая в уголовный розыск поступила оперативная информация, что разыскиваемый находится в Тамбове.

В итоге стражи порядка задержали 37-летнего мужчину и доставили в полицию, где он признался в обоих фактах краж у пенсионеров. Часть похищенных сбережений у него была изъята.

Полицейские продолжают расследование уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Тамбовщины проведет 11 лет в тюрьме за убийство односельчанина
На тамбовской трассе машина улетела в кювет
Мошенник забрал у тамбовчанина компьютер
Сбербанк развивает услугу сурдоперевода
15-летний тамбовчанин на мопеде въехал в легковушку
В Тамбове появятся «Изумрудный» и «Олимпийский» пляжи
Победитель главного конкурса тамбовской «Библионочи» побывал на премьере спектакля в Москве
21-летний тамбовчанин обокрал сельский магазин
В Тамбовской области пьяный мужчина угнал «семерку» и попал на ней в аварию
Студентка тамбовского медколледжа стала призером Всероссийской олимпиады
За медицинской помощью после укусов клещей обратились 319 тамбовчан
В Тамбовской области водитель «Lada Vesta» сбил двухлетнюю девочку на самокате
Тамбовчане увидят «Кабалу Святош», «Крик лангусты» и многое другое
В Тамбовском районе в тройном ДТП пострадали женщина и трехлетний мальчик
Сбербанк продлил на два месяца действие минимальных ставок по «Потребительскому кредиту без обеспечения»
В День Победы следить за порядком в Тамбове будут свыше 1,5 тысяч полицейских
На севере Тамбова столкнулись два автомобиля
По четной стороне улицы Гоголя в Тамбове запретят остановку и стоянку
Житель Тамбовщины пырнул соседа ножом в шею за просьбу не шуметь ночью
В Тамбовской области девушка украла у родственницы 15 кроликов
В Мичуринске грабитель напал в подъезде на мужчину
Тамбовский фестиваль вошел в топ-10 лучших событий гастротуризма России в мае
В Тамбове продавщицу приговорили к 6 месяцам исправительных работ
Делегация от Тамбовщины приняла участие в акции «Бессмертный полк» в Люксембурге
В авиакатастрофе, которая произошла в аэропорту Шереметьево, погиб 36-летний тамбовчанин