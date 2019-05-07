Тамбовские полицейские задержали лже-газовика, похищавшего сбережения пенсионеров
В середине апреля в Тамбове и Моршанске произошло два похожих преступления. Неизвестный мужчина, представлявшийся работником газовой службы, проникал в дома пожилых людей, отвлекал их внимание проверкой газового оборудования и документов, находил места хранения сбережений и похищал деньги. У тамбовского пенсионера было похищено 75 тысяч рублей, у мужчины из Моршанска - 5 тысяч рублей.
- Сотрудникам уголовного розыска удалось выйти на подозреваемого, проживающего в Тамбовском районе. Однако задержать его сразу не удалось - он скрывался у многочисленных родственников и знакомых на территории области, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - 6 мая в уголовный розыск поступила оперативная информация, что разыскиваемый находится в Тамбове.
В итоге стражи порядка задержали 37-летнего мужчину и доставили в полицию, где он признался в обоих фактах краж у пенсионеров. Часть похищенных сбережений у него была изъята.
Полицейские продолжают расследование уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU