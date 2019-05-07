2019-05-07T10:28:01+03:00
Происшествия

15-летний тамбовчанин на мопеде въехал в легковушку

Подросток с травмами оказался в больнице
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Подросток на мопеде "протаранил" легковой автомобильПодросток на мопеде "протаранил" легковой автомобильФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В Тамбовской области продолжают фиксировать аварии с участием несовершеннолетних водителей мототехники. Очередное такое ДТП произошло 6 мая в 15 часов 15 минут в поселке совхоза Комсомолец Тамбовского района на улице Центральной в районе дома №54.

Как рассказали в региональном УГИБДД, пятнадцатилетний водитель мопеда «Ирбис Альфа», на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог при съезде с главной дороги столкнулся с автомобилем «Хендей Солярис», под управлением 63-летнего водителя, который двигался по главной дороге.

- В результате аварии подросток получил травмы, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - На автомобиле скорой медицинской помощи его доставили в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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