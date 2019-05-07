2019-05-07T10:10:47+03:00
Общество

В Тамбове появятся «Изумрудный» и «Олимпийский» пляжи

В этом году для купания подготовят 11 зон отдыха
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Пляжи получат официальные названияПляжи получат официальные названияФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В областном центре продолжается подготовка к пляжному сезону. Стартует он с 1 июня и продолжается до конца лета. На пляжи завозят песок, проводят мелкий ремонт инфраструктуры и убирают территорию. Также стало известно, что в этом году тамбовским пляжам дадут официальные названия, раньше их различали лишь территориально.

- Наименования получат все городские пляжи. «Дружба», «Лагуна», «Изумрудный», «Спортивный» - сейчас документ, который закрепит названия официально, находится на согласовании. - говорят в администрации города Тамбова. - Так, пляж на правом берегу канала реки Цна в районе парка «Дружба» вблизи Тезикова моста планируется назвать «Детский», а пляжные зоны в районе «Кривого» моста получат названия «Изумрудный», «Дачный», «Спортивный». К уже привычному для тамбовчан «Парусу» и «Эльдорадо» добавятся «Пригородный» в районе МНТК «Микрохирургия глаза», «Олимпийский» и «Ласковский» в карьере Ласковский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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