2019-05-06T18:00:50+03:00
Общество

Победитель главного конкурса тамбовской «Библионочи» побывал на премьере спектакля в Москве

Счастливым обладателем пригласительного билета в Академический театр имени В. Маяковского стал Владислав Гречишников
Ксения АЛЕШИНА
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Студент остался доволен спектаклемСтудент остался доволен спектаклем
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Тамбовчанин Владислав Гречишников посетил премьерный показ спектакля «Обломов» в Академическом театре им. В. Маяковского. Студент тамбовского Строительного колледжа выиграл эту поездку в Гоголь-квесте - главном конкурсе тамбовского фестиваля книги и чтения «Библионочь». Напомним, что в этом году акция была посвящена Году театра в России.

- Сначала в составе команды, а потом индивидуально молодой человек продемонстрировал не только отличное знание литературного творчества великого писателя, но и незаурядные актерские способности, - сообщили в управлении культуры и архивного дела Тамбвоской области.

Супер-приз молодому человеку предоставили партнеры Библионочи: уроженец Тамбов, народный артист России Анатолий Лобоцкий и депутат Государственной Думы РФ от Тамбовской области Тамара Фролова. Актер передал пригласительный билет, а Тамара Ивановна организовала поездку в столицу.

- Прекрасная постановка с крутыми костюмами, спецэффектами и актерами. В начале спектакля, сразу же что бросается в глаз, это халат Обломова, он здесь наверное метров 10 в длину. Анатолий Лобоцкий в роли Захара - это находка этого спектакля, каждое его слово, движение запоминается зрителю. При просмотре спектакля, я и не заметил как прошло 3 часа, а когда и все закончилось, хотелось ещё продолжения. Данный спектакль наталкивает на то, чтобы после его просмотра придти и перечитать (или прочитать) великое произведение Ивана Гончарова «Обломов». Спасибо большое за такой подарок Тамбовской областной библиотеке им. А. С. Пушкина и ее партнерам, - делится впечатлениями Владислав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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