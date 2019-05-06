21-летний тамбовчанин обокрал сельский магазин

СЕГОДНЯ 17:26 2019-05-06T17:26:00+03:00

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4 мая в дежурную часть поступило сообщение о краже в Инжавинском районе. На место, в поселок Землянский, выехала оперативная группа. Полицейские выяснили, что в местный магазин, принадлежащий 46-летнему предпринимателю, проник неизвестный. Злоумышленник сумел повредить замок и открыть дверь. Из помещения он украл продукты питания и деньги в сумме 8 тысяч рублей, находящиеся в кассе.

Сотрудники полиции опросили владельца магазина и местных жителей. Также они изъяли запись с камеры видеонаблюдения.

- По видеозаписи удалось установить время кражи и описание злоумышленника, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - В ходе розыска был задержан 21-летний парень, проживающий в Тамбове.

Задержанного доставили в полицию для дачи показаний. Стражи порядка установили, что похищенные продукты тамбовчанин употребил, а деньги потратил на развлечения.

- Теперь ему придется возместить предпринимателю материальный ущерб из своего кармана, - отмечают в ведомстве. - В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU