2019-05-06T17:00:20+03:00
Происшествия

В Тамбовской области пьяный мужчина угнал «семерку» и попал на ней в аварию

Теперь ему придется оплатить из своего кармана ремонт поврежденной машины
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В отдел полиции Инжавинского района 5 мая поступило сообщение об угоне «Жигулей» седьмой модели. Припарковав машину рядом с магазином на улице Дорожной в селе Красивка, хозяин легковушки оставил дверцу незапертой, чем и воспользовался злоумышленник.

Сотрудники следственно-оперативной группы ОМВД по Инжавинскому району провели осмотр места происшествия, опрос потерпевшего и свидетелей. Вскоре полицейские задержали 38-летнего местного жителя, проживающего на улице Кузнечной. Выяснилось, что он выпил спиртные напитки и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил покататься на чужой машине. Однако угонщик не справился с управлением и врезался в препятствие на соседней улице. Свою вину мужчина признал.

- После материально-технической экспертизы будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством». Наказание грозит виновному штрафом в размере до 120 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до трех лет. Помимо этого, придется оплатить ремонт поврежденного автомобиля. Полиция призывает автовладельцев принимать необходимые меры для обеспечения охраны своего транспорта, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Победитель главного конкурса тамбовской «Библионочи» побывал на премьере спектакля в Москве
21-летний тамбовчанин обокрал сельский магазин
Студентка тамбовского медколледжа стала призером Всероссийской олимпиады
За медицинской помощью после укусов клещей обратились 319 тамбовчан
В Тамбовской области водитель «Lada Vesta» сбил двухлетнюю девочку на самокате
Тамбовчане увидят «Кабалу Святош», «Крик лангусты» и многое другое
В Тамбовском районе в тройном ДТП пострадали женщина и трехлетний мальчик
Сбербанк продлил на два месяца действие минимальных ставок по «Потребительскому кредиту без обеспечения»
В День Победы следить за порядком в Тамбове будут свыше 1,5 тысяч полицейских
На севере Тамбова столкнулись два автомобиля
По четной стороне улицы Гоголя в Тамбове запретят остановку и стоянку
Житель Тамбовщины пырнул соседа ножом в шею за просьбу не шуметь ночью
В Тамбовской области девушка украла у родственницы 15 кроликов
В Мичуринске грабитель напал в подъезде на мужчину
Тамбовский фестиваль вошел в топ-10 лучших событий гастротуризма России в мае
В Тамбове продавщицу приговорили к 6 месяцам исправительных работ
Делегация от Тамбовщины приняла участие в акции «Бессмертный полк» в Люксембурге
В авиакатастрофе, которая произошла в аэропорту Шереметьево, погиб 36-летний тамбовчанин