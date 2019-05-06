В Тамбовской области пьяный мужчина угнал «семерку» и попал на ней в аварию

СЕГОДНЯ 17:00 2019-05-06T17:00:20+03:00

Теперь ему придется оплатить из своего кармана ремонт поврежденной машины

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В отдел полиции Инжавинского района 5 мая поступило сообщение об угоне «Жигулей» седьмой модели. Припарковав машину рядом с магазином на улице Дорожной в селе Красивка, хозяин легковушки оставил дверцу незапертой, чем и воспользовался злоумышленник.

Сотрудники следственно-оперативной группы ОМВД по Инжавинскому району провели осмотр места происшествия, опрос потерпевшего и свидетелей. Вскоре полицейские задержали 38-летнего местного жителя, проживающего на улице Кузнечной. Выяснилось, что он выпил спиртные напитки и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил покататься на чужой машине. Однако угонщик не справился с управлением и врезался в препятствие на соседней улице. Свою вину мужчина признал.

- После материально-технической экспертизы будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством». Наказание грозит виновному штрафом в размере до 120 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до трех лет. Помимо этого, придется оплатить ремонт поврежденного автомобиля. Полиция призывает автовладельцев принимать необходимые меры для обеспечения охраны своего транспорта, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU