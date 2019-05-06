Студентка тамбовского медколледжа стала призером Всероссийской олимпиады

СЕГОДНЯ 16:36 2019-05-06T16:37:37+03:00

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В Омске с 25 по 27 апреля проходил заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности «Сестринское дело» в рамках реализации нацпроекта «Образование». Участие в ней приняли представители из 40 российских регионов. Будущая медсестра из Тамбова - Мария Ландина, которая учится в Тамбовском областном медицинском колледже, заняла второе место и вошла в тройку призеров.

- Участники продемонстрировали теоретическую подготовку от вопросов по информационным технологиям в профессиональной деятельности до системы качества, стандартизации и сертификации, организации здравоохранения. Кроме того, оценивалось умение использовать в профессиональной деятельности знания иностранного языка (перевод текста, аудирование), - сообщает управление образования и науки Тамбовской области.

Самой сложной частью соревнований оказалась демонстрация навыков владения медицинскими манипуляциями, приемами сердечно-легочной реанимации, умение организовать работу в коллективе и другие. Участники выполняли задания с помощью современных электронных стимуляторов. Кстати, тамбовчанка набрала больше всего баллов именно во время практики.

Фото: управление образования и науки Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU