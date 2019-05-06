2019-05-06T16:37:37+03:00
Общество

Студентка тамбовского медколледжа стала призером Всероссийской олимпиады

Мария Ландина заняла второе место
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Девушка обучается по специальности «Сестринское дело»Девушка обучается по специальности «Сестринское дело»
Изменить размер текста:

В Омске с 25 по 27 апреля проходил заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности «Сестринское дело» в рамках реализации нацпроекта «Образование». Участие в ней приняли представители из 40 российских регионов. Будущая медсестра из Тамбова - Мария Ландина, которая учится в Тамбовском областном медицинском колледже, заняла второе место и вошла в тройку призеров.

- Участники продемонстрировали теоретическую подготовку от вопросов по информационным технологиям в профессиональной деятельности до системы качества, стандартизации и сертификации, организации здравоохранения. Кроме того, оценивалось умение использовать в профессиональной деятельности знания иностранного языка (перевод текста, аудирование), - сообщает управление образования и науки Тамбовской области.

Самой сложной частью соревнований оказалась демонстрация навыков владения медицинскими манипуляциями, приемами сердечно-легочной реанимации, умение организовать работу в коллективе и другие. Участники выполняли задания с помощью современных электронных стимуляторов. Кстати, тамбовчанка набрала больше всего баллов именно во время практики.

Фото: управление образования и науки Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Победитель главного конкурса тамбовской «Библионочи» побывал на премьере спектакля в Москве
21-летний тамбовчанин обокрал сельский магазин
В Тамбовской области пьяный мужчина угнал «семерку» и попал на ней в аварию
За медицинской помощью после укусов клещей обратились 319 тамбовчан
В Тамбовской области водитель «Lada Vesta» сбил двухлетнюю девочку на самокате
Тамбовчане увидят «Кабалу Святош», «Крик лангусты» и многое другое
В Тамбовском районе в тройном ДТП пострадали женщина и трехлетний мальчик
Сбербанк продлил на два месяца действие минимальных ставок по «Потребительскому кредиту без обеспечения»
В День Победы следить за порядком в Тамбове будут свыше 1,5 тысяч полицейских
На севере Тамбова столкнулись два автомобиля
По четной стороне улицы Гоголя в Тамбове запретят остановку и стоянку
Житель Тамбовщины пырнул соседа ножом в шею за просьбу не шуметь ночью
В Тамбовской области девушка украла у родственницы 15 кроликов
В Мичуринске грабитель напал в подъезде на мужчину
Тамбовский фестиваль вошел в топ-10 лучших событий гастротуризма России в мае
В Тамбове продавщицу приговорили к 6 месяцам исправительных работ
Делегация от Тамбовщины приняла участие в акции «Бессмертный полк» в Люксембурге
В авиакатастрофе, которая произошла в аэропорту Шереметьево, погиб 36-летний тамбовчанин