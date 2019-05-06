2019-05-06T16:17:19+03:00
Общество

За медицинской помощью после укусов клещей обратились 319 тамбовчан

126 из них - за истекшую неделю
Ирина БУРЯКОВА
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По данным на 6 мая с начала года в медицинские учреждения Тамбовской области обратились 319 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 87 детей.

- За истекшую неделю за медицинской помощью пришли 126 пострадавших, в том числе 36 детей, - сообщает управление Роспотребнадзора по Тамбовской области. - За истекший период 2019 года в регионе случаи клещевого вирусного энцефалита, клещевого боррелиоза, анаплазмоза, эрлихиоза у людей не регистрировались.

Специалисты исследовали 184 клеща, снятых с людей: в 22 случаях получен положительный результат на клещевой боррелиоз, в 6 случаях - на гранулоцитарный анаплазмоз, вируса клещевого энцефалита не выявлено.

Иммунизация населения против клещевого вирусного энцефалита, по данным ведомства, проводится во второй городской поликлинике и ООО «Тамбовмедсервис».

ИСТОЧНИК KP.RU

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