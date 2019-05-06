2019-05-06T15:46:51+03:00
Происшествия

В Тамбовской области водитель «Lada Vesta» сбил двухлетнюю девочку на самокате

Малышка получила травмы
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Родители отказались госпитализировать ребенкаРодители отказались госпитализировать ребенкаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
Изменить размер текста:

Авария произошла 5 мая в городе Уварово примерно в 15:15 в микрорайоне Молодежный около дома №2. Автомобиль «Lada Vesta», под управлением 36-летнего мужчины, сбил двухлетнюю девочку на самокате, которая каталась в сопровождении бабушки.

- В результате ДТП девочка получила телесные повреждения, от госпитализации в медицинские учреждения родители ребенка отказались, - сообщает УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Победитель главного конкурса тамбовской «Библионочи» побывал на премьере спектакля в Москве
21-летний тамбовчанин обокрал сельский магазин
В Тамбовской области пьяный мужчина угнал «семерку» и попал на ней в аварию
Студентка тамбовского медколледжа стала призером Всероссийской олимпиады
За медицинской помощью после укусов клещей обратились 319 тамбовчан
Тамбовчане увидят «Кабалу Святош», «Крик лангусты» и многое другое
В Тамбовском районе в тройном ДТП пострадали женщина и трехлетний мальчик
Сбербанк продлил на два месяца действие минимальных ставок по «Потребительскому кредиту без обеспечения»
В День Победы следить за порядком в Тамбове будут свыше 1,5 тысяч полицейских
На севере Тамбова столкнулись два автомобиля
По четной стороне улицы Гоголя в Тамбове запретят остановку и стоянку
Житель Тамбовщины пырнул соседа ножом в шею за просьбу не шуметь ночью
В Тамбовской области девушка украла у родственницы 15 кроликов
В Мичуринске грабитель напал в подъезде на мужчину
Тамбовский фестиваль вошел в топ-10 лучших событий гастротуризма России в мае
В Тамбове продавщицу приговорили к 6 месяцам исправительных работ
Делегация от Тамбовщины приняла участие в акции «Бессмертный полк» в Люксембурге
В авиакатастрофе, которая произошла в аэропорту Шереметьево, погиб 36-летний тамбовчанин