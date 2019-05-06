В Тамбовской области водитель «Lada Vesta» сбил двухлетнюю девочку на самокате
Малышка получила травмы
Родители отказались госпитализировать ребенкаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария произошла 5 мая в городе Уварово примерно в 15:15 в микрорайоне Молодежный около дома №2. Автомобиль «Lada Vesta», под управлением 36-летнего мужчины, сбил двухлетнюю девочку на самокате, которая каталась в сопровождении бабушки.
- В результате ДТП девочка получила телесные повреждения, от госпитализации в медицинские учреждения родители ребенка отказались, - сообщает УГИБДД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU