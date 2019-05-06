2019-05-06T15:06:52+03:00
Происшествия

В Тамбовском районе в тройном ДТП пострадали женщина и трехлетний мальчик

Медики оказали им помощь на месте аварии
Ксения АЛЕШИНА
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Авария произошла на 7-м километре автодороги «Тамбов-Пенза»Авария произошла на 7-м километре автодороги «Тамбов-Пенза»Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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На 7-м километре автодороги «Тамбов-Пенза», проходящей по территории Тамбовского района, 4 мая в 12:50 произошло тройное ДТП. Автомобиль «ВАЗ-11183», 39-летняя женщина-водитель которого на регулируемом перекрестке поворачивала налево на разрешающий сигнал светофора, столкнулся с движущей во встречном направлении иномаркой «Mazda 6», за рулем которой находился 52-летний водитель.

От удара автомобиль «Mazda 6» развернуло, после чего он столкнулся с движущейся за ним иномаркой «Volkswagen Tiguan», которой управляла 33-летняя женщина. Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в аварии пострадали водитель и трехлетний пассажир «Volkswagen Tiguan». Им оказали скорую медицинскую помощь на месте происшествия.

Пострадавшим потребовалась медицинская помощь Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Пострадавшим потребовалась медицинская помощьФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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