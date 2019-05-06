В День Победы следить за порядком в Тамбове будут свыше 1,5 тысяч полицейских

СЕГОДНЯ 14:42 2019-05-06T14:42:58+03:00

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В Тамбове 9 мая по случаю 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут шествия, митинги и концерты. Чтобы обеспечить безопасность тамбовчанам, на объектах с массовым пребыванием людей, будут усилены меры по охране порядка. Об этом сообщили в администрации города.

Известно, что в охране общественного порядка задействуют более 1,5 тысяч сотрудников правоохранительных органов, общественности и добровольных народных дружин.

- В связи с этим будет введен ряд режимных ограничительных мероприятий, установлены контрольно-пропускные пункты, металлические ограждения. В связи с этим, при проходе на место проведения мероприятий в состоянии алкогольного опьянения проход будет запрещен. В случае выявления подозрительных предметов сообщить незамедлительно в правоохранительные органы по телефону «02», с сотового - «102» или по телефону «112», - говорит Эдуард Усков, главный специалист комитета по предупреждению чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и охране окружающей среды администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU