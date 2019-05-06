На севере Тамбова столкнулись два автомобиля

СЕГОДНЯ 14:04 2019-05-06T14:05:50+03:00

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ДТП произошло 1 мая около половины девятого утра на улице Мичуринской в районе дома № 213 города Тамбова. Автомобиль «М2141», которым управлял 35-летний мужчина, при выезде на перекресток с круговым движением столкнулся с «Kia Rio». За рулем иномарки находился 35-летний водитель.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Kia Rio» получил телесные повреждения и был осмотрен на месте происшествия, - прокомментировали в УГИБДД по Тамбовской области.

Мужчине оказали помощь на месте ДТПФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU