2019-05-06T13:41:39+03:00
Общество

По четной стороне улицы Гоголя в Тамбове запретят остановку и стоянку

7 мая в областном центре будут вспоминать медиков, погибших на войне
Ксения АЛЕШИНА
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Во время проведения мероприятия, посвященного памяти медиков, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 7 мая в Тамбове будет запрещена остановка и стоянка транспорта по четной стороне улицы Гоголя, на участке от дома 6А до заездного кармана вдоль территории Городской клинической больницы имени Архиепископа Луки.

Как сообщает информационное управление администрации города Тамбова, ограничение вступит в силу с семи утра и продлится до окончания мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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