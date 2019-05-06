В Тамбовской области девушка украла у родственницы 15 кроликов
Полицейские раскрыли преступление и вернули зверьков хозяйке
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В дежурную часть полиции города Уварово 5 мая поступило сообщение от 58-летней местной жительницы о краже пятнадцати кроликов. Женщина объяснила, что обнаружила с утра взломанные запоры на своем сарае, где находились животные.
Полицейские опросили соседей и других возможных очевидцев, после чего установили личность похитительницы. Оказалось, что зверьков украла 24-летняя родственница потерпевшей.
- В совершении кражи она призналась и всех кроликов вернула хозяйке, - комментируют в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU