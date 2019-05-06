Житель Тамбовщины пырнул соседа ножом в шею за просьбу не шуметь ночью

СЕГОДНЯ 13:19 2019-05-06T13:25:45+03:00

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В Тамбовской области суд вынес приговор 29-летнему жителю Рассказовского района. Он признан виновным в покушении на убийство. Так, по данным следственного управления СК в регионе, поздно вечером 12 декабря прошлого года этот мужчина в своей квартире распивал спиртные напитки с приятелем. Шум и разговоры на повышенных тонах доставляли неудобства молодому человеку из соседней квартиры, он пришел и сделал замечание. 29-летнему рассказовцу это не понравилось, он схватил нож и нанес соседу удар в область шеи.

Несмотря на полученное ранение, 23-летнему потерпевшему удалось обезоружить нападавшего.

Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи парень остался жив.

- Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба СУ СК по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU