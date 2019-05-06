В Мичуринске грабитель напал в подъезде на мужчину

СЕГОДНЯ 12:29 2019-05-06T12:29:25+03:00

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Вечером, 4 мая, в дежурную часть полиции города Мичуринска поступило сообщение о факте грабежа на улице Киевской. Выяснилось, что 18:00 в подъезде дома на 40-летнего жителя села Новоникольское напал неизвестный мужчина, который избил его и отобрал сумку, где находились документы и планшетный компьютер «Леново». После этого злоумышленник скрылся.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении грабежа был задержан полицейскими буквально «по горячим следам». Им оказался 47-летний житель наукограда, проживающий на улице Лермонтова.

- В настоящее время он дал признательные показания, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. г ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU