В Тамбове продавщицу приговорили к 6 месяцам исправительных работ

СЕГОДНЯ 11:43 2019-05-06T11:43:25+03:00

Кроме того, из ее зарплаты будут удерживать 10% в доход государства

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В областном центре суд вынес приговор продавщице магазина за продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции - по статье 151.1 УК РФ. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области, в октябре 2018 года эту женщину за аналогичный проступок уже привлекали к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Штраф она не оплатила. А в декабре прошлого года продавец снова реализовала бутылку водки несовершеннолетнему. После этого в отношении нее было возбуждено уголовное дело.

Суд приговорил продавщицу к наказанию в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10 процентов заработка в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU